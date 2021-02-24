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Налог на богатых принес в бюджет 1,8 млрд рублей за месяц 

Лера Букина 32 минуты назад
Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства.
Согласно принципу сбора по прогрессивной шкале, налог платили россияне, которые заработали в январе более 5 млн рублей.
Доходы данного уровня официально получили не более 20 тысяч россиян, заявил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. По его словам, суммарный объем их доходов в январе составил более 92 млрд рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.
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