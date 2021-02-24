Налог на богатых принес в бюджет 1,8 млрд рублей за месяц 

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Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Согласно принципу сбора по прогрессивной шкале, налог платили россияне, которые заработали в январе более 5 млн рублей.

Доходы данного уровня официально получили не более 20 тысяч россиян, заявил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. По его словам, суммарный объем их доходов в январе составил более 92 млрд рублей.