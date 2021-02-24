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В Центробанке раскрыли детали проекта по страхованию пенсий 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
В Центробанке раскрыли детали проекта по страхованию пенсий
Фото: РИА Новости
Разработка проекта о страховании добровольной накопительной части пенсии в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения запланирована Минфином только на 2022 год. При этом в ЦБ России уточнили, что уже готов документ по страхованию взносов на сумму 1,4 млн рублей, пишут «Известия».
Как писал «Рамблер», в 2019 году Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал.
Предполагалось, что в рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.
В феврале 2021 года стало известно о планах Минфина доработать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Документ разрабатывается под грифом «секретно».
Центробанк России еще в октябре 2020 года разослал для обсуждения концепцию гарантирования пенсионных резервов. Согласно документу, под защиту попадают взносы на сумму не более 1,4 млн рублей и выплаты — не более двух социальных пенсий (на текущий момент порядка 11,5 тыс. рублей), пишут «Известия».
При этом с просьбой ускорить подготовку проекта в Минфин обратились Ассоциация НПФ «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация НПФ.
В своем письме организации напомнили, что по состоянию на сентябрь 2020 года на прибавку к пенсии копят 6,16 млн россиян, объем резервов уже составил 1,43 трлн рублей, а получают негосударственную пенсию 1,57 млн граждан.
Эксперты отмечают, что проект поможет вернуть доверие россиян к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам. Однако заявленный Минфином срок говорит о том, что власти еще не приняли окончательное решение о том, как именно будет происходить реформа пенсионных накоплений.
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Экономика , Личный счет
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