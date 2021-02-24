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В Белоруссии заморозили цены на продукты и лекарства 

Лера Букина 2 часа назад
В Белоруссии заморозили цены на продукты и лекарства
Фото: РИА Новости
В Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары и лекарства первой необходимости. Об этом стало известно после публикации соответствующего постановления правительства на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, пишет «Прайм».
Отмечается, что в данном виде запрет на повышение стоимости будет действовать до конца февраля 2021 года.
С марта для производителей и продавцов продуктов и лекарств будут установлены ограничения на повышение цен не больше чем на 0,2% в месяц.
Всего в данный документ включены 50 видов лекарств и 62 позиции социально значимых товаров, в частности, хлеб, крупы, мясо, колбаса, молочная продукция, мыло и туалетная бумага.
Темпы инфляции в Белоруссии ускоряются. Так, в ноябре 2020 года она составила 6,6% в годовом выражении, тогда как в декабре — 7,4%, в январе 2021 года — 7,7%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине резко выросли цены на продукты.
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