В Белоруссии заморозили цены на продукты и лекарства 

В Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары и лекарства первой необходимости. Об этом стало известно после публикации соответствующего постановления правительства на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, пишет «Прайм».

Отмечается, что в данном виде запрет на повышение стоимости будет действовать до конца февраля 2021 года.

С марта для производителей и продавцов продуктов и лекарств будут установлены ограничения на повышение цен не больше чем на 0,2% в месяц.

Всего в данный документ включены 50 видов лекарств и 62 позиции социально значимых товаров, в частности, хлеб, крупы, мясо, колбаса, молочная продукция, мыло и туалетная бумага.

Темпы инфляции в Белоруссии ускоряются. Так, в ноябре 2020 года она составила 6,6% в годовом выражении, тогда как в декабре — 7,4%, в январе 2021 года — 7,7%.