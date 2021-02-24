В Москве выпустят облигации со сроком от года до 30 лет

"Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с указанными постановлениями, в 2021 году правительство Москвы вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. рублей. Облигации могут быть выпущены на срок от года до 30 лет", — говорится в сообщении.
"Привлечение займов является экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру и тем самым заложить основу для будущего развития города. Москва имеет статус надежного заёмщика. За всю историю присутствия на финансовом рынке правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга", — добавляется в материале.