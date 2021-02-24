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В Москве могут выпустить облигации со сроком от года до 30 лет 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
В Москве выпустят облигации со сроком от года до 30 лет
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов. Облигации могут быть выпущены на срок от года до 30 лет. Об этом сообщается в среду в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с указанными постановлениями, в 2021 году правительство Москвы вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. рублей. Облигации могут быть выпущены на срок от года до 30 лет", — говорится в сообщении.

Условия эмиссии и обращения облигаций городского займа подлежат государственной регистрации в Минфине России. Решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций — виды, объемы, сроки размещения и обращения, ставки купонного дохода — будут приниматься правительством Москвы исходя из потребностей городского бюджета с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Москвы на 1 января 2022 года, установленного законом города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов".

"Привлечение займов является экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру и тем самым заложить основу для будущего развития города. Москва имеет статус надежного заёмщика. За всю историю присутствия на финансовом рынке правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга", — добавляется в материале.

В настоящее время госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета). Поэтому привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета.
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Минфин
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