В Москве выпустят облигации со сроком от года до 30 лет

"Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с указанными постановлениями, в 2021 году правительство Москвы вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. рублей. Облигации могут быть выпущены на срок от года до 30 лет", — говорится в сообщении.