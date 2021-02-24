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Минфин включил в структуру ФНБ юань и иену 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Минфин включил юань и иену в Фонд национального благосостояния
Фото: Reuters
Минфин РФ включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%, сообщает министерство.

"Минфин России информирует, … что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", — говорится в сообщении.

Минфин в феврале завершил необходимые операции для приведения ФНБ к новой валютной структуре.
"В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", — отмечается в сообщении.
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Экономика , Минфин , Фонд национального благосостояния
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