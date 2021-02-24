Минфин включил юань и иену в Фонд национального благосостояния

"Минфин России информирует, … что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", — говорится в сообщении.