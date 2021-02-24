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В МИД РФ заявили о необходимости сокращения операций с долларом США 

Газета.Ru 41 минуту назад
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна срочно принять меры по сокращению использования доллара до минимума. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что РФ необходимо это сделать из-за того, что США сигнализируют намерениях ввести новые санкции.
Ранее Минфин России заявил о включении китайского юаня и японской иены в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Экономика , Видео , Сергей Рябков , МИД , Минфин , Фонд национального благосостояния
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