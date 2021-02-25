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Чубайс предложил провести в России эксперимент с налогами 

Ura.Ru 23 минуты назад
Чубайс предложил провести эксперимент с налогами
Фото: РИА НОВОСТИ
В России необходимо реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, разделив предприятия по принципу их экологичности. Об этом сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на предложение Чубайса.

Он подчеркнул, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные. Отмечается, что предложенная Чубайсом реформа еще не реализована ни в одной стране мира.
Госдума одобрила законопроект о налогообложении криптовалют
Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил реформировать Налоговый кодекс. Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила ограничить дивиденды для компаний, которые не ликвидируют нанесенный природе ущерб, передает RT. Разработка соответствующего плана ожидается до 1 марта, сообщает агентство Nation News.
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Экономика , Виктория Абрамченко , Госдума , Правительство РФ , Минфин , Ведомости
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