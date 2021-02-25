Чубайс предложил провести эксперимент с налогами

В России необходимо реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, разделив предприятия по принципу их экологичности. Об этом сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на предложение Чубайса.

Он подчеркнул, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные. Отмечается, что предложенная Чубайсом реформа еще не реализована ни в одной стране мира.