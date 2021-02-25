Чубайс предложил провести эксперимент с налогами 

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил провести реформу Налогового кодекса с учетом экологических рисков. Об этом пишет газета «Ведомости».

По мнению Чубайса, целью реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Спецпредставитель президента сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой».

При этом пока нигде в мире не реализована система, учитывающая, например, в бухгалтерской отчетности показатели парниковой эмиссии от деятельности предприятия. Подобные проекты существуют, но на практике такие новшества не применяются, отмечает издание.

«Рамблер» писал, что ранее Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты» подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс для России — «это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта».

При этом он выразил уверенность, что российская «нефтяная лошадь еще не сдохла», но властям нужно сделать поворот, чтобы сохранить потенциал и стать независимыми от заработка на углеводородах.