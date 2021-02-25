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Минторг США подтвердил рекордное снижение ВВП со времен Второй мировой 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
ВВП США упал до рекордных значений со времен Второй мировой
Фото: Reuters
ВВП США в минувшем году упал на 3,5%, что является худшим показателем со времен Второй мировой войны. Это следует из опубликованных в четверг уточненных данных Минторга.
Предварительные данные за указанный период ведомство публиковало в конце января. Тогда падение ВВП в 2020 году также оценивалось в 3,5%. Таким образом, экономика страны испытала значительное падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, когда ВВП сократился на 2,5%.
При этом Минторг незначительно улучшил оценку роста в годовом исчислении ВВП США в последнем квартале прошлого года — с 4% до 4,1%. "Рост ВВП в четвертом квартале отражает как продолжающееся восстановление экономики после резкого спада ранее в том году, так и продолжающиеся последствия пандемии", — отметили в американском министерстве.
Это последний отчет о состоянии ВВП США за период президентства Дональда Трампа. До пандемии 45-й президент был на пути к установлению рекордов сразу по нескольким важным экономическим показателям. Однако распространение коронавируса привело к обратному результату. Так, во втором квартале прошлого года ВВП упал на рекордные за всю историю страны 31,4%, поскольку последствия пандемии ударили по предприятиям, а миллионы сотрудников оставались дома. Затем в третьем квартале ВВП рос рекордными темпами (на 33,4%) в связи с возобновлением работы ряда предприятий.
Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году мировая экономика восстановится и вырастет на 5,5%.
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Комментарии 2
Экономика , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , ВОЗ
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