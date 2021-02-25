ВВП США упал до рекордных значений со времен Второй мировой

ВВП США в минувшем году упал на 3,5%, что является худшим показателем со времен Второй мировой войны. Это следует из опубликованных в четверг уточненных данных Минторга.

Предварительные данные за указанный период ведомство публиковало в конце января. Тогда падение ВВП в 2020 году также оценивалось в 3,5%. Таким образом, экономика страны испытала значительное падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, когда ВВП сократился на 2,5%.

При этом Минторг незначительно улучшил оценку роста в годовом исчислении ВВП США в последнем квартале прошлого года — с 4% до 4,1%. "Рост ВВП в четвертом квартале отражает как продолжающееся восстановление экономики после резкого спада ранее в том году, так и продолжающиеся последствия пандемии", — отметили в американском министерстве.

Это последний отчет о состоянии ВВП США за период президентства Дональда Трампа . До пандемии 45-й президент был на пути к установлению рекордов сразу по нескольким важным экономическим показателям. Однако распространение коронавируса привело к обратному результату. Так, во втором квартале прошлого года ВВП упал на рекордные за всю историю страны 31,4%, поскольку последствия пандемии ударили по предприятиям, а миллионы сотрудников оставались дома. Затем в третьем квартале ВВП рос рекордными темпами (на 33,4%) в связи с возобновлением работы ряда предприятий.