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Политолог указал на ошибку Украины из-за «Северного потока — 2» 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Политолог указал на ошибку Киева из-за «Севпотока–2»
Фото: globallookpress.com
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Украина, заявившая о противодействии строительству российского газопровода «Северный поток — 2», совершает ошибку.
Украина делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой, американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина, — отметил Рар в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что Киев вместе с Варшавой хочет остановить проект «на последних метрах», в ситуации, когда Вашингтон уже не поддерживает этого.
По мнению политолога, Украина в глазах Евросоюза выглядит надёжным посредником при транзите российского газа, поэтому должна выстроить конструктивные контакты с Россией. Тем более что «Северный поток — 2» всё равно будет достроен, подчеркнул Рар.
Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» является по сути ловушкой для всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с главой Польши Анджеем Дудой. По его словам, новые санкции в отношении газопровода гарантируют энергетическую безопасность Европы. Польский лидер высказал мнение, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.
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Комментарии 36
Экономика , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Александр Рар , ЕС
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