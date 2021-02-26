Политолог указал на ошибку Киева из-за «Севпотока–2»

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Украина, заявившая о противодействии строительству российского газопровода «Северный поток — 2», совершает ошибку.

Украина делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой, американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина, — отметил Рар в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Киев вместе с Варшавой хочет остановить проект «на последних метрах», в ситуации, когда Вашингтон уже не поддерживает этого.

По мнению политолога, Украина в глазах Евросоюза выглядит надёжным посредником при транзите российского газа, поэтому должна выстроить конструктивные контакты с Россией. Тем более что «Северный поток — 2» всё равно будет достроен, подчеркнул Рар.