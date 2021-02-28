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СМИ: США отрицают ведение переговоров с Германией о судьбе «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 4 34 минуты назад
США открестились от переговоров с Германией по Севпотоку-2
Фото: РИА Новости
Власти Соединенных Штатов не ведут с Германией консультации с целью достичь какой-либо неофициальной договоренности, которая позволила бы завершить реализацию проекта "Северный поток — 2". Как сообщил в субботу портал Axios, с таким утверждением американские дипломаты выступили во время специального телефонного брифинга для представителей Конгресса США.
Согласно информации издания, которое ссылается на участников мероприятия, ведение подобных переговоров отрицала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что оно обменивается мнениями с партнерами, включая США, по вопросу строительства газопровода "Северный поток — 2".
Представители Госдепартамента во время брифинга подчеркнули, что формулировку "обмен мнениями" не следует понимать как наличие переговоров. По их словам, американская администрация доводила до сведения германской стороны свою обеспокоенность проектом в ходе обычных дипломатических контактов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Германия работает над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении "Северного потока — 2". По информации издания, немецкие политики, в частности, рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток — 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.
Агентство Bloomberg в свою очередь утверждало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не хочет вводить ограничительные меры в отношении Германии из-за "Северного потока — 2" и считает более важным найти дипломатическое решение вопроса. Он также апеллирует к тому, что США надо оправиться от того ущерба, который нанес ей предыдущий президент Дональд Трамп, исповедовавший подход "Америка на первом месте".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Проект на данный момент реализован примерно на 95%.
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Комментарии 1
Экономика , Энтони Блинкен , Ульрике Деммер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , Администрация США , Financial Times , Bloomberg
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