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Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота 

Лера Букина 42 минуты назад
Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота
Фото: РИА Новости
Впервые с конца лета 2020 года российские кредитные организации вернулись к наращиванию запасов золота. За месяц они выросли на 1,9%, или на 835,5 килограмма, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
Политика банков может быть обусловлена низкой стоимостью драгметалла, заявил агентству эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Согласно данным ЦБ, на начало февраля золотые счета были у 47 банков, а их запасы достигали 44,8 тонны. В январе девять банков купили 4,2 тонны драгметалла.
Отмечается, что наибольшая доля покупок золота пришлась на ВТБ, который в предыдущие месяцы был лидером по продаже драгметалла: банк в январе увеличил свои запасы на 3,3 тонны, до 31,9 тонны. Второе место в рейтинге занял Совкомбанк, который нарастил свои запасы на 667 килограммов, до 2,6 тонны. Третью строчку занял Азиатско-Тихоокеанский банк, который купил 131 килограмм золота, увеличив вложения до 1,7 тонны.
Вместе с этим ряд кредитных организаций продолжили продавать желтый драгметалл: 15 кредитных организаций продали в общей сложности 3,3 тонны золота. Наибольший отток запасов зафиксировал Сбербанк — 1,6 тонны, в результате его вложения в драгметалл упали до 3,2 тонны. Вторую строчку занял Газпромбанк, который уменьшил запасы на 1,5 тонны, до 2,1 тонны золота, третье — Ланта-банк, сокративший вложения на 102 килограмма, до 210 килограммов.
У остальных кредитных организаций, которые в январе наращивали или снижали свои вложения в драгметалл, запасы на 1 февраля были меньше одной тонны.
По словам Зельцера, спрос банков на драгметалл является волнообразным, скачки фиксируются два раза в год — в начале года и к лету.

«Цикличность связана как с ожиданием финансовой турбулентности, когда золото выполняет защитную функцию, так и с отложенным спросом конечных потребителей. Иногда накладывается и ценовой фактор. Сейчас золото обновило девятимесячные минимумы и может представлять интерес для отдельных типов инвесторов», — пояснил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия увеличила экспорт золота втрое.
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Комментарии
Экономика , Компании , Газпромбанк , Банк ВТБ , Совкомбанк , Сбербанк России , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России
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