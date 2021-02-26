Гособъекты Кыргызстана окажутся у Китая из-за долгов

По данным канала, Бишкек должен Пекину 1,8 млрд долларов — это больше, чем годовой бюджет страны.

Сумма внешнего долга накапливалась с 2008 года. Бишкек брал шесть займов на строительство дорог, еще три — на модернизацию энергетических объектов.

Из-за экономического кризиса 2020 года Кыргызстан перестал выплачивать долги вовремя и теперь рискует потерять энергетические объекты, на модернизацию которых занимал деньги.

В этом случае Китай сможет почти полностью контролировать энергетику Кыргызстана.

Чтобы собрать деньги на выплату долга, в Кыргызстане создавались народные счета, куда каждый желающий мог пожертвовать любую сумму. Кроме того, власти республики обращались за помощью к бизнесу, но так и не были услышаны.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году государственный долг Кыргызстана достиг своего исторического максимума и составил 4,7 млрд долларов. В декабре сообщалось, что 2,5 млрд долларов госдолга приходится на заимствования у Китая. Центр глобального развития предупреждал, что Кыргызстан «финансово уязвим» перед Китаем, потому что китайская сторона может потребовать любой актив страны через международный суд, расположенный в Гонконге.