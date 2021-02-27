Турчинов обвинил Украину в финансировании России

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил власти страны в финансировании России. Как отметил политик, Киев разрушил собственную энергетическую отрасль, и теперь закупает энергоресурсы у Москвы.
«То есть, за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации, страны-агрессора», — заявил Турчинов в эфире телеканала «Еспресо».
Также политический деятель считает, что сотрудничество Украины с Россией и возобновление «энергетической зависимости» опасно для страны.