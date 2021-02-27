За деньги туристов из России развернется нешуточная борьба 

«В ход идут различные предложения, акции, бонусы, скидки и снижение цены. Чтобы раскрутиться, курорты вкладывают деньги в рекламу. Однако цена на тур не может быть ниже себестоимости, так что отели фактически могут не соответствовать заявленной изначально информации», — рассказала Куцевол.