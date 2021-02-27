За деньги туристов из России развернется нешуточная борьба 

После пандемии российские туристы будут на вес золота для стран с развитой туристической отраслью и курортами. Предстоит жесточайшая конкуренция. Поэтому россиянам предложат новые концепции оздоровительного отдыха и очень низкие цены. Но могут и обмануть. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на экспертов рынка.
«Российские туристы оставляют в Европе больше денег на отдых, чем остальные. После открытия границ страны, для которых туризм — первая строка получения доходов, будут конкурировать между собой», — сказал директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
По его словам, курорты и гостиницы будут стремиться предоставить лучший уровень сервиса, одновременно снижая цены. После пандемии станет актуальным совмещение различных видов туризма с укреплением иммунитета и оздоровлением организма.
«Считаю, что большинство стран пересмотрят саму концепцию отдыха», — подытожил эксперт.
При этом конкуренция зачастую грозит обманом клиентов.
Наталья Куцевол, руководитель туристической компании "Африка", предупредила, что подешевевшие туры могут быть пиар-трюком.
«В ход идут различные предложения, акции, бонусы, скидки и снижение цены. Чтобы раскрутиться, курорты вкладывают деньги в рекламу. Однако цена на тур не может быть ниже себестоимости, так что отели фактически могут не соответствовать заявленной изначально информации», — рассказала Куцевол.
Ранее «Рамблер» сообщал, что поток туристов из России в Грузию сократился почти в 4 раза.