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За деньги туристов из России развернется нешуточная борьба 

Майк Габриелян 1 час назад
За деньги туристов из России развернется нешуточная борьба
Фото: depositphotos.com
После пандемии российские туристы будут на вес золота для стран с развитой туристической отраслью и курортами. Предстоит жесточайшая конкуренция. Поэтому россиянам предложат новые концепции оздоровительного отдыха и очень низкие цены. Но могут и обмануть. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на экспертов рынка.

«Российские туристы оставляют в Европе больше денег на отдых, чем остальные. После открытия границ страны, для которых туризм — первая строка получения доходов, будут конкурировать между собой», — сказал директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

По его словам, курорты и гостиницы будут стремиться предоставить лучший уровень сервиса, одновременно снижая цены. После пандемии станет актуальным совмещение различных видов туризма с укреплением иммунитета и оздоровлением организма.

«Считаю, что большинство стран пересмотрят саму концепцию отдыха», — подытожил эксперт.

При этом конкуренция зачастую грозит обманом клиентов.
Наталья Куцевол, руководитель туристической компании "Африка", предупредила, что подешевевшие туры могут быть пиар-трюком.

«В ход идут различные предложения, акции, бонусы, скидки и снижение цены. Чтобы раскрутиться, курорты вкладывают деньги в рекламу. Однако цена на тур не может быть ниже себестоимости, так что отели фактически могут не соответствовать заявленной изначально информации», — рассказала Куцевол.

Ранее «Рамблер» сообщал, что поток туристов из России в Грузию сократился почти в 4 раза.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мальцев , Наталья Куцевол
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