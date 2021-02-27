Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.60
90.46
90.64
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2066
–0.0058
14.02
1.2123
23.02
15.02

Польше грозят серьезные убытки из-за прекращения поставок нефти из России 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Польша серьезно пострадает из-за прекращения поставок нефти из России
Фото: РИА Новости
С начала года "Роснефть" прекратила поставки в две крупнейшие польские компании: "Лотос" и "Орлен". Поскольку российская нефтяная компания являлась крупнейшим поставщиком нефти для польских нефтеперерабатывающих предприятий, такое решение приведет к убыткам для польской экономики, пишет Myśl Polska.
Отмечается, что на политическом уровне Польша стремится к "диверсификации" поставок нефти, однако, с экономической точки зрения, российская нефть обеспечивала стране хороший доход, поскольку Польша находится на транзитном маршруте и её предприятия исторически адаптированы к использованию российской нефти. Более того, подчеркивает автор, российское сырье отличается наилучшей ценой.
Однако теперь российскую нефть в Польше заменяет саудовская, которая, согласно европейским данным, стоит гораздо дороже.
Польша заблокировала российскую нефть
Видео дня. МИД предложил ослабить зависимость РФ от "ядовитого" доллара
Прайм: последние новости
Экономисты рассказали, какими будут курс рубля и стоимость нефти в марте Экономисты рассказали, какими будут курс рубля и стоимость нефти в марте Немецкий политолог указал на ошибку Киева из-за "Северного потока – 2" Немецкий политолог указал на ошибку Киева из-за "Северного потока – 2" Подсчитан многомиллиардный ущерб от морозов в Техасе Подсчитан многомиллиардный ущерб от морозов в Техасе
Экономика , Роснефть
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение