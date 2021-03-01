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Эксперты предупредили о новой «бомбе» для экономики 

Прайм 2 часа назад
Глобальный долг вырос до рекордных $281 млн
Фото: Reuters
Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордных $281 трлн — он в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики. Одна из главных причин — резкое увеличение госрасходов из-за пандемии. Размер уже критически велик, но это не предел: через полтора года объем займов может дорасти до $300 трлн, сообщают "Известия".
Долговая бомба может рвануть: среди развивающихся рынков опасения у экспертов вызывают Китай, Ливан, Малайзия и Турция: там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов "намного более обременительным".

"В основной группе риска страны с минимальными кредитными рейтингами, а также те, которые уже пережили технические дефолты в 2020 году. Это большинство стран тропической Африки. В Латинской Америке это в первую очередь Венесуэла и Эквадор. Из крупных стран Азии и Востока — Пакистан, Египет, Турция, Ирак. В Европе — Украина", — указывает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Любой рост ставок сложит рынки как карточный домик. А он рано или поздно произойдет и приведет к крайне серьезным последствиям. В среднесрочной перспективе нас ждут события, схожие с Великой депрессией 20-30-х годов ХХ века, предупреждает гендиректор группы ВБЦ Семен Теняев.
Госдолг России вырос почти на 40% за прошлый год — на 5,4 трлн рублей, до 18,99 трлн рублей. Причины: возросшие траты правительства на поддержку экономики, плюс падение выручки от продажи нефти и газа, из-за чего расходы бюджета превысили доходы более чем на 4 трлн рублей.
Однако волноваться пока не о чем, считают эксперты: соотношение госдолга к ВВП в России по-прежнему одно из самых низких в мире — всего 17,8% ВВП. Это вполне безопасный уровень, который говорит об устойчивости российской финансовой системы.
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Экономика , Рынки , Валерий Емельянов , газета "Известия"
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