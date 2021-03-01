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Трамп предсказал зависимость США от России 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем американские власти рискуют попасть в зависимость от поставок российской нефти, сообщает РИА Новости. Так бывший лидер-республиканец прокомментировал политику пришедших к власти в стране демократов.
Трамп сделал громкое заявление на ежегодной Конференции консервативных политических действий (СРАС) в США. Он прокомментировал намерение Вашингтона снова принять на себя обязательства по Парижскому соглашению по климату.
По мнению экс-президента, документ ограничивает для США объем (вредных) выбросов (в атмосферу), а России, Индии и Китаю в этом вопросе «развязывает руки». Трамп заявил, что при нём Соединённые Штаты добились «энергетического доминирования», обогнав Россию и Саудовскую Аравию, однако демократы, по его словам, уже утратили лидерство страны в сфере энергетики: бензин в США уже подорожал на 30%.

«Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», — предсказал бывший глава государства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики отметили рост на нефтяном рынке, который спровоцирован денежной эмиссией в США, сокращением добычи и холодной зимой, а также заявили об ожиданиях начала нового цикла высоких цен на нефть. Эксперты напомнили, что мировые рынки цикличны. По прогнозам JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup, к концу 2021 года стоимость барреля будет составлять 65-70доллларов, а затем может уйти и за 100 долларов. Таким образом, Россию снова ожидают сверхдоходы от продажи нефти.
Комментарии 2
Экономика , Видео , Дональд Трамп , РИА Новости
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