Курс доллара: рубль может обвалиться в марте 

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Эксперт QBF Олег Богданов считает, что в марте курс доллара сможет вырасти до 82 рублей, если реализуется негативный для российской валюты сценарий. Об этом сообщает «Прайм».

Одной из основных угроз для рубля аналитик назвал рост доходности на глобальном рынке облигаций. По его мнению, ситуация крайне опасна, так как центробанки богатых стран решили проигнорировать инфляцию из-за пандемии.

На фоне роста доходностей инвесторы продают акции, что негативно влияет на развивающиеся рынки, включая Россию. Если игроки начнут активно уходить с российского рынка акций, давление на рубль усилится в разы.

Эксперт «Финама» Анна Зайцева считает, что первый удар рубль может получить уже 3 марта, после встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Если страны-члены организации смягчат квоты на нефтедобычу, нефтяные цены окажутся под угрозой и могут потянуть за собой рубль.

Среди других негативных факторов для российской валюты аналитики назвали возможные санкции, появление новых штаммов коронавируса и новый карантин.

По мнению экспертов, если обойдется без потрясений, в марте доллар будет стоить 72-75 рублей, евро — 88,5-91,5 рублей.

Богданов считает, что курс в 82 рубля за доллар станет возможным, если российская валюта ослабнет до 75,5, 76,5 и 78 рублей.