Глобальный долг вырос до рекордных $281 млн 

Попытки поддержать экономику в 2020 году привели к тому, что центральные мировые банки пошли на беспрецедентное понижение процентных ставок, а правительства стали увеличивать государственные расходы. В итоге глобальная задолженность в 2020 году выросла на $24 трлн, до $281 трлн. Это 355% мирового ВВП, пишут «Известия» со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Подобные показатели стали рекордными. В 2019 году прибавилось $10,8 трлн, а 2018-м — $3,3 трлн.

Почти половина прироста долговой нагрузки пришлась на передовые экономики, в частности, США, Японию, еврозону, Великобританию, Южную Корею. В Великобритании и Франции за последний год уровень госдолга к ВВП составил 100,5% и 116% соответственно.

Под долговую нагрузку попали и компании, воспользовавшись пониженными ставками, чтобы занять побольше и подешевле, отмечают специалисты. В IIF отметили, что в этой связи корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули объемную продажу облигаций.

В ближайшие полтора года Институт международных финансов ожидает преодоление порога мирового долга в $300 трлн.

Негативный прогноз аналитики строят для Ливана, Китая, Малайзии и Турции из-за наибольшего роста долга нефинансового сектора.

Если стоимость обслуживания долгов не будет расти, то значительных угроз не ожидается, считает аналитик QBF Ксения Лапшина. Но, по ее словам, риск увеличится, как только ЦБ неизбежно начнут повышать ставки по мере восстановления экономики.

В недалеком будущем ожидаются события, которые схожи с Великой депрессией 20–30-х годов ХХ века, предупреждает Семен Теняев, гендиректор группы ВБЦ.

Госдолг России увеличился практически на 40% за 2020 год — на 5,4 трлн рублей, до 18,99 трлн рублей. Однако эксперты призывают не волноваться, так как соотношение госдолга к ВВП в России по-прежнему одно из самых низких в мире — лишь 17,8% ВВП.