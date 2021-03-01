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Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального 

ТАСС 2 часа назад
Постпреды ЕС согласовали санкции из-за Навального
Фото: © AP Photo/Francisco Seco
Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального, сообщил источник.
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