Постпреды ЕС согласовали санкции из-за Навального

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Боррель: Еврокомиссия не может запретить фирмам инвестировать в "Северный поток - 2"

Кабмин ФРГ подтвердил переговоры с США по "Северному потоку - 2"

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что иммунитет к коронавирусу есть лишь у 6% россиян