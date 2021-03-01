Wintershall Dea заявила о поддержке «Северного потока-2» 

«Северный поток-2» необходим Европе, заявил представитель компании Wintershall Dea Тило Виланд. По его словам, поставки российского газа — основа энергетической безопасности Евросоюза сообщает РИА Новости.

Wintershall Dea — крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания, которая до определенного момента является инвестором «Северного потока-2». Винланд отметил, что изначально объем финансовых вливаний в проект оценивался в 950 миллионов евро. На данный момент проектная организация Nord Stream 2 AG запросила на реализацию проекта 730 миллионов евро, которых, как заверили в компании, будет достаточно для ввода газопровода в эксплуатацию.

«В отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток — 2», — подчеркнул Виланд в интервью ТАСС.

В ходе обсуждения, организованного дискуссионным клубом «Валдай» , Виланд выразил надежду, на то, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, поскольку поставки российского газа крайне необходимы европейским странам.

По его мнению, российский газопровод поможет стабилизировать цены на энергоносители, а также укрепит устойчивость европейской инфраструктуры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Wintershall Dea отказалась делать дальнейшие инвестиции в проект российского газопровода «Северный поток — 2». В распространенном отчёте компании указывается, что в общей сложности она вложила в строительство 730 миллионов евро. В документе также указывается, что дальнейшие выплаты не планируются. Кроме того, аналитики Wintershall Dea спрогнозировали, что ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации «Северного потока — 2».