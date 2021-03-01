В России могут взять под контроль обменники криптовалюты 

Дмитрия Чернышенко, Обменники криптовалюты, которые зачастую используются для вывода и легализации денег, нажитых преступным путём, государственным органам следует взять под контроль. К такому выводу пришли эксперты, которые подготовили тематическое исследование для зампреда российского правительства сообщает Telegram-канал Baza.

Документ носит название «Исследование деятельности Р2Р-обменников». Его подготовили сотрудники Центра национальных проектов Аналитического центра при Правительстве России.

Исследователи описали теневые схемы на примере покупки криптовалюты Tron в обменнике CoinStar: любому желающему обменник предоставляет реквизиты счёта или номер телефона, на который необходимо перевести деньги, и в течение 15 минут клиент получает эквивалетную сумму в криптовалюте на своём криптокошельке.

Авторы доклада отмечают, что услугами P2P-обменников обычно пользуются подпольные онлайн-казино, наркоторговцы, продавцы оружия и другие криминальные элементы. Таким образом они выводят нелегальные доходы, сохраняя полную анонимность. При этом обыватели, говорится в исследовании, рискуют оказаться вовлеченными в неприятности.