В России могут взять под контроль обменники криптовалюты 

Обменники криптовалюты, которые зачастую используются для вывода и легализации денег, нажитых преступным путём, государственным органам следует взять под контроль. К такому выводу пришли эксперты, которые подготовили тематическое исследование для зампреда российского правительства Дмитрия Чернышенко, сообщает Telegram-канал Baza.
Документ носит название «Исследование деятельности Р2Р-обменников». Его подготовили сотрудники Центра национальных проектов Аналитического центра при Правительстве России.
Исследователи описали теневые схемы на примере покупки криптовалюты Tron в обменнике CoinStar: любому желающему обменник предоставляет реквизиты счёта или номер телефона, на который необходимо перевести деньги, и в течение 15 минут клиент получает эквивалетную сумму в криптовалюте на своём криптокошельке.
Авторы доклада отмечают, что услугами P2P-обменников обычно пользуются подпольные онлайн-казино, наркоторговцы, продавцы оружия и другие криминальные элементы. Таким образом они выводят нелегальные доходы, сохраняя полную анонимность. При этом обыватели, говорится в исследовании, рискуют оказаться вовлеченными в неприятности.
Зачастую Р2Р-обменники зарегистрированы вне пределов РФ, а их деятельность в России до сих пор никак не регламентируется и не регулируется. Исходя из этого, авторы доклада отметили, что над обменниками необходимо установить контроль со стороны органов власти и финансовых институтов. Предполагается, что документ в результате ляжет на стол премьер-министру Михаилу Мишустину, а представители Минфина, ФНС, МВД, Центробанка и других ведомств должны будут подготовить предложения по контролю за деятельностью криптообменников.