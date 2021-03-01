Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.10
$
74.28
89.32
89.43
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
65.05
+0.00 Золото
1743.73
+0.01 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2044
–0.0068
16.02
1.2112
25.02
17.02

В России могут взять под контроль обменники криптовалюты 

Павел Тиунов 51 минуту назад
В России могут взять под контроль обменники криптовалюты
Фото: Reuters
Обменники криптовалюты, которые зачастую используются для вывода и легализации денег, нажитых преступным путём, государственным органам следует взять под контроль. К такому выводу пришли эксперты, которые подготовили тематическое исследование для зампреда российского правительства Дмитрия Чернышенко, сообщает Telegram-канал Baza.
Документ носит название «Исследование деятельности Р2Р-обменников». Его подготовили сотрудники Центра национальных проектов Аналитического центра при Правительстве России.
Исследователи описали теневые схемы на примере покупки криптовалюты Tron в обменнике CoinStar: любому желающему обменник предоставляет реквизиты счёта или номер телефона, на который необходимо перевести деньги, и в течение 15 минут клиент получает эквивалетную сумму в криптовалюте на своём криптокошельке.
Авторы доклада отмечают, что услугами P2P-обменников обычно пользуются подпольные онлайн-казино, наркоторговцы, продавцы оружия и другие криминальные элементы. Таким образом они выводят нелегальные доходы, сохраняя полную анонимность. При этом обыватели, говорится в исследовании, рискуют оказаться вовлеченными в неприятности.
Зачастую Р2Р-обменники зарегистрированы вне пределов РФ, а их деятельность в России до сих пор никак не регламентируется и не регулируется. Исходя из этого, авторы доклада отметили, что над обменниками необходимо установить контроль со стороны органов власти и финансовых институтов. Предполагается, что документ в результате ляжет на стол премьер-министру Михаилу Мишустину, а представители Минфина, ФНС, МВД, Центробанка и других ведомств должны будут подготовить предложения по контролю за деятельностью криптообменников.
Видео дня. Оплата по QR-кодам отберет долю у классического эквайринга
Комментарии
Экономика , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Левада-центр , Правительство РФ , МВД , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение