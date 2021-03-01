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Тимошенко потребовала запрета импорта электроэнергии из России 

Вероника Полынина 1 час назад
Тимошенко потребовала запрета импорта электроэнергии из России
Фото: ТАСС
Возглавляемая Юлией Тимошенко фракция «Батькивщина» внесла в Верховную раду законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает ТАСС.

«Мы внесли законопроект №3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией», — заявила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» обратилась к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны с призывом незамедлительно начать расследование импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. По словам Тимошенко, электроэнергия из России и Белоруссии поступает на Украину «на коррупционной основе» и угрожает национальной безопасности Украины.
Украина увеличила импорт электроэнергии из России
По данным Тимошенко, с начала года Украина заплатила России и Белоруссии 850 млн гривен (30 млн долларов) за импорт электроэнергии.
Как сообщал «Рамблер», ранее власти Украины попросили Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за дефицита электроэнергии в центральной части страны, возникшего после аварий на Кураховской и Запорожской ТЭС. Объем составит 500 мегаватт. В январе Белоруссия уже экстренно поставляла Украине электричество в связи с ростом потребления из-за сильных холодов.
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Экономика , Юлия Тимошенко , СБУ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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