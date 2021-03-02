Норма сбережений россиян сохраняется на повышенном уровне

На самом деле индекс свободных денег еще выше, так как в официальную статистику не попадает зарплата в конвертах. А она составляет примерно 13−15 трлн рублей в год, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

«Но тренд подмечен абсолютно верно. Сейчас российские граждане намного более неуверены в завтрашнем дне, чем год или два назад. Соответственно, растет склонность к сбережениям.

Учитывая низкие ставки по вкладам, которые сейчас почти всегда ниже инфляции, люди активно инвестируют в акции и недвижимость. Бывает и экзотика, например «крипта».

Для экономики, конечно, было бы лучше, если бы люди деньги тратили, это обеспечивало бы дополнительный спрос. Так что люди, что абсолютно естественно, думают о своих личных финансах, а не о макроэкономике и выходе из рецессии.

Ситуация изменится, видимо, только с завершением пандемии и снятием ограничений, и то не сразу. Против этого будет играть рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, процентной ставки по вкладам.

Однако граждане начнут возвращать деньги в банки, только если по годовым депозитам ставки достигнут 6% и выше.

Предположительно, отношение к сбережениям у граждан РФ вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года. На то, чтобы забыть дефолт 1998 года, жителям России вообще понадобилось 3−5 лет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован существенный рост показателя превышения доходов над расходами (так называемый «индекс свободных денег»).