Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.00
88.95
89.00
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
62.74
–1.26 Золото
1734.27
–0.15 РТС
1443.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.03
1.2087
–0.0025
16.02
1.2112
26.02
18.02
03.02

Экономист объяснил причины роста свободных денег у граждан РФ 

ИА Regnum и ещё 1 10 часов назад
Норма сбережений россиян сохраняется на повышенном уровне
Фото: РИА Новости
На самом деле индекс свободных денег еще выше, так как в официальную статистику не попадает зарплата в конвертах. А она составляет примерно 13−15 трлн рублей в год, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
«Но тренд подмечен абсолютно верно. Сейчас российские граждане намного более неуверены в завтрашнем дне, чем год или два назад. Соответственно, растет склонность к сбережениям.
Учитывая низкие ставки по вкладам, которые сейчас почти всегда ниже инфляции, люди активно инвестируют в акции и недвижимость. Бывает и экзотика, например «крипта».
Для экономики, конечно, было бы лучше, если бы люди деньги тратили, это обеспечивало бы дополнительный спрос. Так что люди, что абсолютно естественно, думают о своих личных финансах, а не о макроэкономике и выходе из рецессии.
Ситуация изменится, видимо, только с завершением пандемии и снятием ограничений, и то не сразу. Против этого будет играть рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, процентной ставки по вкладам.
Однако граждане начнут возвращать деньги в банки, только если по годовым депозитам ставки достигнут 6% и выше.
Предположительно, отношение к сбережениям у граждан РФ вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года. На то, чтобы забыть дефолт 1998 года, жителям России вообще понадобилось 3−5 лет», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован существенный рост показателя превышения доходов над расходами (так называемый «индекс свободных денег»).
Читайте также: В России резко вырос «индекс свободных денег»
Видео дня. Зачем ФНС будет хранить данные граждан о расходах
ИА Regnum: последние новости
На Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании На Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании Воробьеву доложили о червях в водопроводе Балашихи Воробьеву доложили о червях в водопроводе Балашихи Рубль поддержали платежи в рамках налогового периода Рубль поддержали платежи в рамках налогового периода
Комментарии
Экономика , Александр Разуваев , Центральный банк России , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение