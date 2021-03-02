Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье рухнул

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье резко рухнул в январе-феврале 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По его данным, поставки российской нефти упали за два месяца на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32,83 миллиона тонн. Среднесуточный уровень экспорта составил 4,08 миллиона баррелей. Только за февраль поставки обвалились на 25,2 процента, до 15,39 миллиона тонн. Среднесуточный показатель составил 4,03 миллиона баррелей. В январе экспорт российской нефти в дальнее зарубежье упал на 18,3 процента до отметки в 17,42 миллиона тонн.

Одновременно Россия в первые два месяца текущего года нарастила поставки нефти в страны ближнего зарубежья. Они выросли на 232,7 процента и составили 2,36 миллиона тонн.

Ранее сообщалось , что холода обвалили добычу нефти в России в феврале, что не позволило стране увеличить производство так, как это было согласовано в рамках ОПЕК+. С 1 по 25 февраля 2021 года средний уровень добычи нефти в России составил от 9,153 миллиона баррелей до 10,093 миллиона баррелей в сутки. Это на 30 тысяч или 77 тысяч баррелей меньше по сравнению с январем.