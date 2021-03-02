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Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье рухнул
Фото: Reuters
Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье резко рухнул в январе-феврале 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
По его данным, поставки российской нефти упали за два месяца на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32,83 миллиона тонн. Среднесуточный уровень экспорта составил 4,08 миллиона баррелей. Только за февраль поставки обвалились на 25,2 процента, до 15,39 миллиона тонн. Среднесуточный показатель составил 4,03 миллиона баррелей. В январе экспорт российской нефти в дальнее зарубежье упал на 18,3 процента до отметки в 17,42 миллиона тонн.
Одновременно Россия в первые два месяца текущего года нарастила поставки нефти в страны ближнего зарубежья. Они выросли на 232,7 процента и составили 2,36 миллиона тонн.
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Ранее сообщалось, что холода обвалили добычу нефти в России в феврале, что не позволило стране увеличить производство так, как это было согласовано в рамках ОПЕК+. С 1 по 25 февраля 2021 года средний уровень добычи нефти в России составил от 9,153 миллиона баррелей до 10,093 миллиона баррелей в сутки. Это на 30 тысяч или 77 тысяч баррелей меньше по сравнению с январем.
В 2020 году поставки нефти из России в дальнее зарубежье опустились до минимальных значений за 16 лет. Причинами стали пандемия коронавируса, которая резко сократила спрос на топливо, а также условия сделки ОПЕК+.
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Экономика , Bank of America , Интерфакс
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