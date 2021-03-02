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Курс доллара: что случится с рублем весной 

Елена Прошина 35 минут назад
Курс доллара: что случится с рублем весной
Фото: ТАСС
Специалист «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что курс доллара вырастет до 76,5 рубля весной, если у инвесторов не будет аппетита к риску и Россия столкнется с геополитическими проблемами. Об этом пишет «Российская газета».
Бахтин отметил, что за февраль рубль смог укрепиться к доллару на 1,5 процента и почти на два процента — к евро. Поспособствовал этому рост нефтяных цен на фоне аномальных морозов, сильные результаты текущих операций РФ и персональный, а не экономический характер возможных санкций.
По мнению аналитика, этой весной состояние рубля будет зависеть от интереса инвесторов к рисковым активам, геополитики, цен на нефть и спроса на долг в рублях.
Основной фактор риска — геополитический. По словам Бахтина, первые заявления нового президента США Джо Байдена показывают, что оттепели в отношениях двух стран не будет. Заговорили о санкциях и в Евросоюзе. При этом, если ограничительные меры окажутся персональными, катастрофы для рубля они не создадут.
Еще одна угроза — ухудшение ситуации с коронавирусом. Если это произойдет, инвесторы начнут избавляться от рубля и переходить в валюты-убежища.
По мнению Бахтина, в зависимости от сценария доллар весной будет стоить 72,5-76,5 рубля, евро — 88-92 рубля.
Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 1 марта курс доллара упал на 66,75 копейки, до 73,96 рубля. Евро потерял 93,5 копейки и стоил 89,14 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Александр Бахтин , Джозеф Байден , ЕС , "Российская газета"
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