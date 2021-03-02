Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Россия в 2020 году впервые сумела поставить в Европу больший объем сжиженного природного газа, чем компании США. Об этом сказал глава концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021 компании.

"Это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые", — сказал он.

В презентации к его докладу отмечено, что поставки СПГ в Европу в 2020 году составили порядка 84 млн тонн, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн на США.

Из этой презентации также следует, что до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа немного сократится. В основном это произойдет за счет падения поставок из Норвегии и Северной Африки.

Также существенно снизится внутренняя добыча газа в Европе, а трубопроводные поставки газа из России останутся примерно на том же уровне.