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Россия впервые обогнала США по объемам поставок СПГ в Европу 

ТАСС 24 минуты назад
Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Фото: РИА Новости
Россия в 2020 году впервые сумела поставить в Европу больший объем сжиженного природного газа, чем компании США. Об этом сказал глава концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021 компании.

"Это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые", — сказал он.

В презентации к его докладу отмечено, что поставки СПГ в Европу в 2020 году составили порядка 84 млн тонн, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн на США.
Из этой презентации также следует, что до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа немного сократится. В основном это произойдет за счет падения поставок из Норвегии и Северной Африки.
Также существенно снизится внутренняя добыча газа в Европе, а трубопроводные поставки газа из России останутся примерно на том же уровне.
Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что к 2035 году Россия намерена нарастить производство СПГ с текущих 29 млн т до 120-140 млн т СПГ в год и занять до 15-20% рынка.
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Комментарии
Экономика , Компании , Александр Новак , Shell
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