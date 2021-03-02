Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу 

В 2020 году России впервые удалось поставить в Европу больший объем сжиженного природного газа, чем США, заявил глава концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021 компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые», — цитирует агентство Кремерса.

В презентации к его докладу сказано, что поставки СПГ в страны Европы в 2020 году достигли около 84 млн тонн, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн — на США.

Отмечается, что до 2040 года ожидается увеличение спроса на СПГ в Европе, а также небольшое сокращение доли трубопроводного газа. По большей части это будет связано с падением поставок из Норвегии и Северной Африки.

Прогнозируется и существенное снижение внутренней добычи газа в Европе. Что касается трубопроводных поставок газа из России, то они сохранятся приблизительно на том же уровне, следует из презентации.