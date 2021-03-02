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Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу 

Лера Букина 1 час назад
Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Фото: РИА Новости
В 2020 году России впервые удалось поставить в Европу больший объем сжиженного природного газа, чем США, заявил глава концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021 компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые», — цитирует агентство Кремерса.

В презентации к его докладу сказано, что поставки СПГ в страны Европы в 2020 году достигли около 84 млн тонн, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн — на США.
Отмечается, что до 2040 года ожидается увеличение спроса на СПГ в Европе, а также небольшое сокращение доли трубопроводного газа. По большей части это будет связано с падением поставок из Норвегии и Северной Африки.
Прогнозируется и существенное снижение внутренней добычи газа в Европе. Что касается трубопроводных поставок газа из России, то они сохранятся приблизительно на том же уровне, следует из презентации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за январь 2021 года «Газпром» осуществил рекордные поставки газа в страны дальнего зарубежья.
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Экономика , Компании , Газпром , Shell
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