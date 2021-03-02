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Росстат: в России продукты подорожали в 8 раз сильнее, чем в ЕС 

Павел Тиунов 29 минут назад
Россия в 8 раз обогнала Европу по росту цен на продукты
Фото: ТАСС
Цены на продукты в России выросли в несколько раз сильнее, чем в целом в Евросоюзе. К такому выводу пришли аналитики Росстата, которые опубликовали отчёт о проведенном тематическом исследовании.
Эксперты выяснили, что за 2020 год цены на продукты в России подросли на 8,2%. В Европе при этом продовольственные товары подорожали всего на 1,1%.
Так, овощи в РФ прибавили в стоимости 17,5%, в Евросоюзе — 0,2%, фрукты в России подорожали на 13,5%, в ЕС — на 3,3%, мёд вырос в цене в России на 13,7%, в ЕС — на 0,3%. Масло в российских магазинах подорожало на 11%, а в Европе оно наоборот — подешевело на 0,5%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Минпромторге РФ решили не продлевать соглашения по стоимости продуктов питания. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Он отметил, что текущие соглашения будут действовать еще на протяжении месяца. В дальнейшем, по его словам, Минпромторг не планирует «сильно вмешиваться в рыночные отношения». В настоящее время, отметил замминистра, цены на продукты, по которым заключались соглашения (сахар и масло), опустились. По его словам, в 2021 году ожидается хороший урожай, аналитики прогнозируют развитие сельхозпроизводства, в значит «не будет дефицита и не будет причин для роста цен», резюмировал Евтухов.
Видео дня. Зачем ФНС будет хранить данные граждан о расходах
Комментарии 1
Экономика , Виктор Евтухов , Росстат , Минпромторг , ЕС
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