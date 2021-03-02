Россия обогнала США по поставкам СПГ в Евросоюз 

Российские производители в 2020 году впервые поставили в страны Евросоюза больше сжиженного природного газа (СПГ), чем американские. Об этом сообщил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, передает «Прайм»

По словам Кремерса, обычно половина всех поставок приходится на США и Россию с небольшим перевесом в сторону американского СПГ. Однако в 2020 году российский СПГ поставлялся в больших объемах, чем американский.

«Это произошло впервые в структуре общего экспорта», — отметил Кремерс.

Согласно представленным Кремерсом данным, общий объем поставок СПГ в Евросоюз в 2020 году составил 84 млн тонн, 22 млн из них экспортировала Россия, 20 млн — США. Еще 42 млн тонн были поставлены из других стран.