Россия обогнала США по поставкам СПГ в Евросоюз 

Российские производители в 2020 году впервые поставили в страны Евросоюза больше сжиженного природного газа (СПГ), чем американские. Об этом сообщил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, передает «Прайм».
По словам Кремерса, обычно половина всех поставок приходится на США и Россию с небольшим перевесом в сторону американского СПГ. Однако в 2020 году российский СПГ поставлялся в больших объемах, чем американский.
«Это произошло впервые в структуре общего экспорта», — отметил Кремерс.
Согласно представленным Кремерсом данным, общий объем поставок СПГ в Евросоюз в 2020 году составил 84 млн тонн, 22 млн из них экспортировала Россия, 20 млн — США. Еще 42 млн тонн были поставлены из других стран.
По другой информации, Россия уже обгоняла США по объему поставок СПГ в Евросоюз в 2018 и 2019 годах. Так, по данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), в 2019 году Россия экспортировала 15,1 млн тонн, а США — 12,7 млн тонн. В 2018 года поставки из РФ составили 4,4 млн, из США — 2,7 млн Ранее «Рамблер» сообщал, что «Новатэк» начал поставки СПГ в ОАЭ.