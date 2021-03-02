Китай объявил миру о новой финансовой катастрофе

«Финансовые рынки торгуются на высоком уровне в Европе, США и других развитых странах, что противоречит реальной экономике», — заявил Го Шуцин, глава Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.
«Подобный жесткий поворот может оказаться такой же ошибкой, какую ФРС сделала примерно сто лет назад, когда излишне быстро подняла процентные ставки, испугавшись перегрева», — говорит Александр Купцикевич из FxPro. Повышение ставки также не лучшее решение на фоне исторического резкого всплеска корпоративных дефолтов в Китае. «Это довольно токсичное сочетание, которое способно быстро разрушить глобальный оптимизм, особенно на европейском континенте», — говорит собеседник.
«Риски второй волны кризиса действительно присутствуют», — говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Переход.
«Это способствовало росту финансовых деформаций — доходы снизились, но стоимость акций выросла, увеличилось количество «зомби» — компаний, продлевающих себе жизнь за счет супердешевых заемных денег. Все эти финансовые инъекции очень быстро могут ударить бумерангом по неокрепшей мировой экономике, в частности может начаться неуправляемый рост инфляции и распродажа облигаций. Не последнюю роль в возможном будущем кризисе играют риски массовых дефолтов в Китае, где совокупный долг составляет 335% ВВП», — продолжает эксперт.
«В мире супердешевых денег вероятность надувания пузыря достаточно высока», — согласен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.
«Сейчас рынки торгуются выше своих исторических мультипликаторов, но не сильно. Поэтому говорить о существовании пузыря уже сейчас неверно», — говорит Харин.
«Несмотря на колоссальные риски, рост пузырей может продолжиться еще два–три года, так как существует некоторая инерционность поведения потребителей», — считает Сергей Переход.
«Прямо сейчас это похоже на указание будущих проблем в отдаленной перспективе. Регуляторы и политики по всему миру уверяют, что не будут ужесточать условия кредитования и продолжат раздавать деньги, пока экономика не восстановится полностью. А это как минимум до конца года, когда только начнется рассмотрение сворачивания поддержки», — говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
«Если искать аналогию с предыдущим деловым циклом, то 2021 год — это не 2007 и даже не 2008 год, а примерно 2000–2001 годы. То есть до схлопывания пузыря пройдут годы, конечно, если мировые центробанки не ужесточат резко стандарты банковского надзора в попытке повысить качество кредитного рынка, навредив объемам», — ожидает Купцикевич.
«Однако в последние годы Россия стала более устойчива к внешним шокам, и негативное влияние может быть только через снижение цен на основные экспортные товары. Накопленные золотовалютные резервы также готовы сгладить последствия нового кризиса», — заключает Переход.