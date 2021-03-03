Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа 

Румыния должна была соблюдать договор на транзит российского газа ещё два года, однако Москва и Бухарест по обоюдному согласию сторон расторгли документ. Теперь румынские власти могут использовать для транспортировки топлива свою инфраструктуру.

Соседствующая с Румынией Молдавия будет получать тот же российский газ, но уже с запада, а не с востока, пишут «Известия». На этом фоне молдавский президент Майя Санду под шумок решила разобраться с Приднестровьем, которое, по её словам, потребляет газ, но не платит за него.

Контракт на транспортировку природного газа по территории Румынии в третьи страны, заключенный с «Газпром экспорт», прекращает действие по согласию обеих сторон, — сказано в сообщении румынского «Трансгаза».

Экс-министр энергетики страны Рэзван Николеску отметил, что Румыния потеряет доход, только если трубопровод останется пустым. Но он уверен, что решения для его использования будут найдены. В частности, обе ветки трубы могут «арендовать» европейские страны.

Молдавские власти тем временем выразили надежду, что скоро они станут более независимы от Москвы. Для Санду это отличная возможность исполнить своё предвыборное обещание о «ликвидации всех элементов присутствия России в Молдавии».

Ранее она заявила, что все эти годы Молдавия платила за газ исправно, а вот в Приднестровье якобы огромные долги, за которые Кишинёв не собирается расплачиваться, потому что «это несправедливо». При этом 31 декабря прошлого года Молдавия продлила соглашение о транзите и поставке природного газа из России, писал NEWS.ru.