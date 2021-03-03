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Курс доллара: что ударит по рублю 

Елена Прошина 1 час назад
Курс доллара: что ударит по рублю
Фото: ТАСС
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что второй квартал 2021 года будет позитивным для рубля. Они допустили, что курс доллара может упасть до 67 рублей, однако есть факторы, способные ударить по российской валюте.
Собеседники газеты отметили, что нефть Brent стоит больше 63 долларов за бочку, но рубль все еще недооценен на пять-семь процентов, поэтому способен укрепиться. Одновременно существует угроза обвала рубля из-за геополитических рисков.
Эксперт QBF Ксения Лапшина отметила, что рынок пока реагирует на санкции спокойно. В случае запрета США на инвестиции в российский госдолг рубль может рухнуть на три-восемь процентов, но таких жестких санкций аналитики не прогнозируют.
Во втором квартале на рубль продолжат влиять нефтяные цены. По мнению Лапшиной, с наступлением теплого периода цены могут упасть до 55-60 долларов.
Замглавы правления «СДМ-Банка» Эдуард Лушин допустил, что российская валюта может усилиться до 72 рублей за доллар при благоприятном фоне и упасть на уровень в 76-77 рублей в случае негатива.
Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич назвал наиболее вероятным курс в 70–73 рубля за доллар. Если нефть будет стоить 65–75 долларов за баррель, нацвалюта сможет укрепиться до 67–70 рублей за доллар.
Если же нефть рухнет до 50–55 долларов, а США введут жесткие санкции, доллар в моменте подскочит до 80–82 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 2 марта курс доллара упал на 30,5 копейки, до 73,86 рубля, а евро подешевел на 22,25 копейки, до 89,09 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
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Экономика , СДМ-банк , Московская биржа , газета "Известия"
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