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Китай предупредил мир о новой катастрофе 

Мария Иванова 59 минут назад
Китай предупредил об опасности «пузырей» на финансовых рынках
Фото: Reuters
Глава Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Го Шуцин заявил, что он «очень обеспокоен» пузырями на финансовых рынках и в секторе недвижимости США и Европы. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава китайского регулятора считает, что катастрофа может произойти, поскольку американская и европейская экономики все еще страдают от пандемии.

«Пузыри на рынках США и Европы могут лопнуть, поскольку ралли находится в противоположном направлении к их базовым экономикам и рано или поздно столкнется с коррекциями», — сказал Го Шуцин.

Исполнительный директор Uob Kay Hian (Hong Kong) Ltd. Стивен Люнг отметил, что денежно-кредитная политика Китая не была такой мягкой, как в США и Европе.

«Этот последний комментарий вызывает опасения по поводу дальнейшего ужесточения», — подчеркнул он.

Азиатские акции падают: индекс CSI 300 в Китае упал на 1,4 процента, а основной индикатор Гонконга — почти на один процент.

«Пекин, назвавший ралли зарубежных рынков пузырем, не поможет настроениям на рынках Гонконга, в которые наблюдался значительный приток капитала с материка», — отметил Кастор Панг, руководитель исследовательского отдела Core Pacific-Yamaichi.

Го также сказал, что пузыри на рынке недвижимости Китая остаются довольно большими, и многие люди покупают дома в инвестиционных или спекулятивных целях, что «очень опасно».
Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Хазин говорил, что долларовая система уже рухнула, поэтому крупнейшим геополитическим игрокам, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира.
Экономист считает, что в ближайшие три года состоится «новая Ялтинская конференция», в которой могут принять участие США, Россия и Китая.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии
Экономика , Михаил Хазин
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