Банкам США могут запретить кредитовать Россию из-за санкций 

Журналисты напомнили, что санкции были введены на основании нормы, запрещающей применение химического оружия. На первом этапе стране-нарушителю даётся три месяца, чтобы признать вину и продемонстрировать отказ от дальнейшего использования химоружия. В этот период США отказывается от предоставления любой помощи, кроме гуманитарной.

Если за 90 дней ситуация с нарушением не меняется, в силу вступает очередной пакет санкций: на этот раз речь идёт о запрете американским банкам кредитовать госструктуры страны-нарушителя. В статье говорится, что если Россия не признает нарушение в части применения химоружия, то санкции с большой долей вероятности затронут госдолг.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Института международных финансов заявили, что если американцы введут запрет на операции с российскими госбумагами, то это чревато негативными последствиями для всей международной финансовой системы: например, не исключен обвал на развивающихся рынках, где российские облигации федерального займа (ОФЗ) занимают лидирующие позиции.