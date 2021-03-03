Банкам США могут запретить кредитовать Россию из-за санкций 

Американские санкции, введенные в отношении России из-за учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального, могут распространиться и на российский госдолг, сообщает издание The Bell. Запрет на кредитование отечественных госструктур может быть введен уже летом.
Журналисты напомнили, что санкции были введены на основании нормы, запрещающей применение химического оружия. На первом этапе стране-нарушителю даётся три месяца, чтобы признать вину и продемонстрировать отказ от дальнейшего использования химоружия. В этот период США отказывается от предоставления любой помощи, кроме гуманитарной.
Если за 90 дней ситуация с нарушением не меняется, в силу вступает очередной пакет санкций: на этот раз речь идёт о запрете американским банкам кредитовать госструктуры страны-нарушителя. В статье говорится, что если Россия не признает нарушение в части применения химоружия, то санкции с большой долей вероятности затронут госдолг.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Института международных финансов заявили, что если американцы введут запрет на операции с российскими госбумагами, то это чревато негативными последствиями для всей международной финансовой системы: например, не исключен обвал на развивающихся рынках, где российские облигации федерального займа (ОФЗ) занимают лидирующие позиции.