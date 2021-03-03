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Потребители накопили $3 трлн во время пандемии 

Лера Букина 22 минуты назад
Потребители накопили $3 трлн во время пандемии
Фото: Reuters
Во время карантинных ограничений потребители во всем мире накопили $2,9 трлн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Bloomberg Economics.
Самый большой объем средств накопили потребители в странах с высоким уровнем жизни, которые пережили ряд жестких карантинных ограничений. Речь идет о США, Китае, Великобритании, Японии и крупнейших странах еврозоны (Германии, Франции, Испании, Италии).
Больше половины от всех дополнительных потребительских накоплений в размере $2,9 трлн приходится на США — $1,5 трлн. Отмечается, что закрытие ряда магазинов и предприятий сферы услуг, резкое ограничение туризма являются не единственными факторами роста сбережений. Так, власти США оказали финансовую поддержку населению в виде чеков. Каждый совершеннолетний получил $1200 весной 2020 года и $600 — в декабре.
Высокие показатели накоплений также отмечены у Китая — 2,8 трлн юаней (около $430 млрд), Японии — 32,6 трлн иен (около $300 млрд), Великобритании — £117 млрд, Германии — €142 млрд, Франции — €125 млрд, Испании — €66 млрд, Италии — €54 млрд
Данные сбережения должны стать драйвером восстановления мировой экономики, ведь уже скоро эти накопления начнут тратить на товары и услуги, считают аналитики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у россиян выявили рекордное количество «свободных денег».
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Экономика , Bloomberg
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