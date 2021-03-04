В Госдуме Мишустина попросили ускорить банки

В России с 9 марта стартует новая программа льготных кредитов для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Но чтобы банки не затягивали рассмотрение заявок от предпринимателей, нужно ограничить срок принятия решений одной неделей, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко . Депутат подготовила письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину . Копия документа есть в распоряжении «Парламентской газеты». В профильном Комитете Госдумы по финансовому рынку идею поддержали, отметив, что ещё нужно обсудить, сколько именно дней отвести на рассмотрение обращений.

Ещё 7,7 миллиарда для бизнеса

С 9 марта по 1 июля 2021 года предприниматели смогут взять льготные кредиты по новой программе ФОТ 3.0, призванной поддержать бизнес, который пострадал из-за пандемии коронавируса и пока не смог восстановиться. Займы станут выдавать на 12 месяцев под 3 процента годовых. Сумму рассчитают исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника, но она не сможет превышать 500 миллионов рублей. Первые полгода заёмщику вообще не придётся беспокоиться о платежах — погашать кредит надо со второго полугодия равными долями ежемесячно. Главное условие — предприятие должно сохранить не меньше 90 процентов рабочих мест. Воспользоваться займом смогут как небольшие, так и крупные компании из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики, например, транспорт, гостиничный бизнес, общепит. Деньги можно использовать на выплату зарплат, других кредитов и на иные цели. Их нельзя будет потратить только на выплату дивидендов, благотворительность, выкуп собственных акций и долей.

На программу выделят 7,7 миллиарда рублей. Она придёт на смену аналогичным антикризисным мерам, которые Правительство впервые запустило в конце марта прошлого года. Во время первого этапа малые предприятия могли получить беспроцентные ссуды на зарплаты сотрудникам, а второго — кредиты под 2 процента, которые списывали, если организация сохраняла свой штат сотрудников. В итоге за прошлый год, по данным Минэкономразвития, беспроцентные займы на общую сумму около 102 миллиардов рублей получили 39 тысяч организаций, а кредиты под 2 процента на 400 миллиардов — больше 220 тысяч предпринимателей, что помогло сохранить пять миллионов рабочих мест.

Но были и проблемы. Так, бизнес жаловался на длительное рассмотрение заявок банками, рассказала Наталья Костенко. «По словам предпринимателей, заявки на выдачу льготных кредитов банки рассматривали до двух месяцев. А в итоге многие из них получили уведомления, что кредитные средства по льготной программе закончились, в связи с чем выдача льготного кредита предпринимателю не представляется возможной», — отметила депутат в письме премьер-министру.

Время — деньги

Чтобы избежать таких проблем, когда предприниматели начнут обращаться за льготными кредитами по новой программе, Наталья Костенко предложила ограничить время, за которые банки должны успеть рассмотреть заявки. «Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 279, предусматривающее срок рассмотрения кредитной заявки до одной недели», — написала парламентарий Михаилу Мишустину.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею коллеги, отметив, что предложенный срок ещё надо обсудить. «Речь идёт о государственных деньгах, — пояснил депутат „Парламентской газете“. — Понятно, что надо, чтобы они расходовались исходя из принципа эффективности. Я считаю, что можно установить ограничение срока рассмотрения заявки, но его длительность требует дискуссий».

Наталья Костенко пояснила, почему она предложила именно неделю. Дело в том, что сейчас банки, как правило, рассматривают обычные, не льготные кредиты за три-пять дней. Аналогичный срок должен быть и при льготном кредитовании, чтобы все предприниматели, которые нуждаются в таких займах и соответствуют условиям программы, смогли воспользоваться помощью государства, считает законодатель.

Как ранее писала «Парламентская газета», в Правительстве ожидают, что государственной помощью могут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей и компании, в которых работают примерно 1,5 миллиона человек.

«Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», — приводятся на сайте кабмина слова премьера Михаила Мишустина.