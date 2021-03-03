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США дали возможность России избежать новых санкций из-за Навального 

Вероника Полынина 1 час назад
США назвали России способ избежать санкций из-за Навального
Фото: РИА Новости
В США призвали Россию задекларировать и уничтожить свою программу химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций в связи с отравлением Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.).
Как сообщает РБК, в соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года США неминуемо объявят второй раунд антироссийских санкций из-за отравления Навального. На запрос издания, какие действия России помогут избежать новых санкций, в Госдепартаменте ответили, что РФ должна «задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением».
«Рамблер» писал, что ранее ЕС и США официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничения попали в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение о рестрикциях, назвала это попыткой США и ЕС переключить внимание общественности на борьбу с ветряными мельницами, внешним врагом, потому что те не могут справиться с собственными проблемами, например, пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Комментарии 406
Экономика , Александр Калашников , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Мария Захарова , Росгвардия , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Госдеп США , Минюст РФ , ФСИН
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