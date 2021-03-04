Россия догнала Белоруссию в рейтинге продбезопасности 

По итогам 2020 года Россия заняла 24-ю строчку среди 113 стран по уровню продовольственной безопасности, пишет РБК со ссылкой на Глобальный индекс продовольственной безопасности от The Economist Intelligence Unit.

В 2019 году Россия была на 42-й строчке, набрав 69,7 балла из 100 возможных, в 2021 году — уже 73,7 балла с учетом того, что при подсчете индекса был добавлен новый критерий. Финляндия заняла первое место в данном рейтинге (85,3 балла), а Ирландия — второе (83,8 балла).

По уровню продовольственной безопасности России удалось вплотную приблизиться к Белоруссии: в последнем рейтинге республика находится на 23-м месте с 73,8 балла. В 2019 году Белоруссия занимала 36-ю строчку.

По данным рейтинга, в России «скромно» развиты научные исследования и разработки, не очень хорошо развита сельскохозяйственная инфраструктура, а также имеются политические и социальные барьеры.

На качество и безопасность продуктов оказывает влияние разнообразие рациона, сказано в исследовании. Если в России оно оценивается в 58,2 балла из 100 возможных, то в Белоруссии — в 62,7 балла.

Вместе с тем Москва опережает Минск по доступности продуктов питания для населения. В данной позиции она находится на 20-й строчке, Белоруссия — на 28-й.

Отмечается, что в Минсельхозе позитивно оценили рост российской позиций в таком индексе. Однако там же и указали на то, что используемая методика расчета не является для России показательной.

Такое приближение к Белоруссии по уровню продовольственной безопасности — большой успех, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько