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Россияне рискуют остаться без мяса птицы из-за дефицита яиц 

Артём Кульша 2 часа назад
Россияне рискуют остаться без мяса птицы из-за дефицита яиц
Фото: РИА Новости
В России может сократиться производство мяса птицы из-за дефицита яиц. Об этом сообщает «Коммерсант».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что 2 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими производителями мяса птицы. В ходе него обсуждался вопрос роста цен на инкубационное яйцо и вероятность того, что из-за этого птицефабрики, которые закупают импортные инкубационные яйца, будут вынуждены сократить производство.
Упомянутые предприятия обеспечивают около 20% российского рынка мяса птицы. В настоящее время инкубационное яйцо в России стоит более 30 рублей за штуку, а в сентябре 2020 года стоило 16-17 рублей. В январе, согласно подсчетам Росптицесоюза, выпуск мяса птицы в стране снизился на 6,4% до 32,7 тысячи тонн в живом весе.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин высказал мнение, что субсидирование производства мяса птицы позволит стабилизировать ситуацию на рынке.
Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что продолжение импорта из европейских стран, ограниченного из-за вспышек там птичьего гриппа, но под усиленным контролем, оперативно решит вопрос с дефицитом инкубационных яиц.
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Комментарии 16
Экономика , Альберт Давлеев , Дмитрий Патрушев , Сергей Юшин
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