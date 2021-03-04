Россияне рискуют остаться без мяса птицы из-за дефицита яиц 

В России может сократиться производство мяса птицы из-за дефицита яиц. Об этом сообщает «Коммерсант».

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что 2 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими производителями мяса птицы. В ходе него обсуждался вопрос роста цен на инкубационное яйцо и вероятность того, что из-за этого птицефабрики, которые закупают импортные инкубационные яйца, будут вынуждены сократить производство.

Упомянутые предприятия обеспечивают около 20% российского рынка мяса птицы. В настоящее время инкубационное яйцо в России стоит более 30 рублей за штуку, а в сентябре 2020 года стоило 16-17 рублей. В январе, согласно подсчетам Росптицесоюза, выпуск мяса птицы в стране снизился на 6,4% до 32,7 тысячи тонн в живом весе.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин высказал мнение, что субсидирование производства мяса птицы позволит стабилизировать ситуацию на рынке.