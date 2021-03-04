Минфин начнёт ослаблять рубль

С 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары. Таким образом, ежедневный объём покупки составит примерно $91 млн против $32 млн, который существует в данный момент. По мнению экспертов, эти действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +148,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд рублей, — говорится в сообщении Минфина.

Как пояснила «Ведомостям» аналитик Анна Зайцева , увеличение объёмов покупки валюты со стороны Минфина обусловлено действием механизма бюджетного правила, согласно которому при превышении ценой на нефть базисного уровня (в 2021 году он составляет $43,25 за баррель) ведомство выступает в качестве покупателя иностранной валюты, тем самым сглаживая колебания курса рубля.

В марте ожидается дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере 116,9 млрд рублей из-за превышения фактической цены над базовым уровнем. Валюта, купленная в рамках бюджетного правила, направляется в фонд национального благосостояния.

Эксперты сошлись во мнении, что если сам Минфин не доверяет национальной валюте, то нельзя этого ожидать от инвесторов и рядовых россиян.

Как писал NEWS.ru, февраль стал очень хорошим месяцем для российского рубля — благодаря росту цен на нефть, нацвалюта стала самой сильной на развивающихся рынках. Тем не менее, она по-прежнему недооценена на 5–7%. Аналитики не исключили, что в марте рубль продолжит рост, несмотря на новый пакет антироссийских санкций. Как полагает аналитик QBF Ксения Лапшина, рынок сдержанно отреагировал на новости о новых ограничениях, масштабных распродаж рубля не наблюдалось. Становится понятно, что и европейские санкции будут номинальными и не затронут бизнесменов и не будут носить секторальный характер, отметил в свою очередь президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.