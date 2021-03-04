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Минфин России начнёт ослаблять рубль 

News.ru 2 часа назад
Минфин начнёт ослаблять рубль
Фото: ТАСС
С 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары. Таким образом, ежедневный объём покупки составит примерно $91 млн против $32 млн, который существует в данный момент. По мнению экспертов, эти действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +148,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд рублей, — говорится в сообщении Минфина.

Как пояснила «Ведомостям» аналитик Анна Зайцева, увеличение объёмов покупки валюты со стороны Минфина обусловлено действием механизма бюджетного правила, согласно которому при превышении ценой на нефть базисного уровня (в 2021 году он составляет $43,25 за баррель) ведомство выступает в качестве покупателя иностранной валюты, тем самым сглаживая колебания курса рубля.
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В марте ожидается дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере 116,9 млрд рублей из-за превышения фактической цены над базовым уровнем. Валюта, купленная в рамках бюджетного правила, направляется в фонд национального благосостояния.
Эксперты сошлись во мнении, что если сам Минфин не доверяет национальной валюте, то нельзя этого ожидать от инвесторов и рядовых россиян.
Как писал NEWS.ru, февраль стал очень хорошим месяцем для российского рубля — благодаря росту цен на нефть, нацвалюта стала самой сильной на развивающихся рынках. Тем не менее, она по-прежнему недооценена на 5–7%. Аналитики не исключили, что в марте рубль продолжит рост, несмотря на новый пакет антироссийских санкций. Как полагает аналитик QBF Ксения Лапшина, рынок сдержанно отреагировал на новости о новых ограничениях, масштабных распродаж рубля не наблюдалось. Становится понятно, что и европейские санкции будут номинальными и не затронут бизнесменов и не будут носить секторальный характер, отметил в свою очередь президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
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Экономика , Анна Зайцева , Минфин , Ведомости
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