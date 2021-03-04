Россия увеличит добычу нефти в апреле

Россия будет увеличивать добычу нефти в апреле на согласованные с ОПЕК+ 130 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак

По его словам, это важно из-за сезонного спроса на внутреннем рынке, передает РИА «Новости»

Кроме того, ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти Казахстана на 20 тысяч б/c. сообщило.

«По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тыс. баррелей в сутки», — сообщило минэнерго Казахстана.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются. ОПЕК+ пока корректирует добычу с шагом не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.