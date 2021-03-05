Германия заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», статс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ подтвердил это, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

«Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину», — передает слова парламентария РИА «Новости».

«По проекту «Северный поток — 2» нет никаких разногласий», — отметил Косачев.

Как отметил сенатор, украинская газотранспортная система находится в «удручающем состоянии», так как ее не ремонтировали 30 лет. Вследствие этого возникают дополнительные издержки, от которых бизнес избавляет «Северный поток — 2», подчеркнул Косачев.

Правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку — 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.