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Косачев рассказал о заинтересованности Германии в «Северном потоке — 2». 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Косачев рассказал о заинтересованности Германии в «Севпотоке — 2».
Фото: РИА Новости
Германия заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», статс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ подтвердил это, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину», — передает слова парламентария РИА «Новости».

«По проекту «Северный поток — 2» нет никаких разногласий», — отметил Косачев.

Как отметил сенатор, украинская газотранспортная система находится в «удручающем состоянии», так как ее не ремонтировали 30 лет. Вследствие этого возникают дополнительные издержки, от которых бизнес избавляет «Северный поток — 2», подчеркнул Косачев.
США допустили дальнейшие меры против "Северного потока — 2"
Правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку — 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока — 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток — 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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Комментарии 64
Экономика , Александр Рар , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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