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Годовая инфляция в России ускорилась до 5,7% 

Вероника Полынина 2 часа назад
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,7%
Фото: РИА Новости
Росстат зафиксировал ускорение инфляции в России в феврале. По данным службы, инфляция в феврале ускорилась до 0,78% с 0,67% в январе, в годовом выражении темпы выросли до 5,7% с 5,2% месяцем ранее.
С декабря 2020 года инфляция составила 1,5%.
В годовом выражении инфляция в феврале составила 5,67%, в декабре 2020 она оценивалась в 5,19%.
Инфляция и глобализация: почему дорожает еда и что с этим делать?
Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 17 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,6%) — в Республике Дагестан и Севастополе в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,2% и 2,9% соответственно.
В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%. С начала года прирост цен в этих городах составил 1,6%.
Больше всего в феврале подорожали продовольственные товары (1,22%).
Самый сильный рост продемонстрировали овощи и фрукты. Огурцы в среднем по России подорожали на 18%, бананы — на 8,9%, виноград — на 8,5%, картофель — на 8,1%, зелень свежая — на 7,7%, морковь — на 7,5%, помидоры — на 7,1%.
Яйца куриные подорожали в среднем по России на 2,3%, в некоторых регионах рост достиг 12,9%. Куриное мясо выросло в цене в среднем на 4,7%.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года в России рост цен на продукты стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
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Экономика , Росстат
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