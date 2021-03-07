Белоруссия оставила Прибалтику без бензина

Договор Москвы и Минска о транзите белорусских нефтепродуктов через российские порты получил практическое развитие. По заявлению Минтранса России, первые составы с бензином уже отправлены в Усть-Лугу и Петербург в обход Прибалтики.

«В порт Усть-Луга отправлено более 5000 тонн белорусского бензина», — сообщает Минтранс.

Это первые несколько составов с топливом, которое Белоруссия решила экспортировать через российские порты на Балтике в обход стран Балтии. Соглашение о том, что мазут, бензин и масла из Белоруссии пойдут транзитом через Россию, было подписано еще в феврале.

По словам инициатора договоренностей Александра Лукашенко изменение логистики стало ответом на поддержку санкций в отношении Белоруссии странами Балтии и поддержкой этими республиками белорусской оппозиции. По оценкам ряда экспертов, ранее почти половина белорусских нефтепродуктов шла транзитом через прибалтийские государства.

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