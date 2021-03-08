Эксперт назвал причину для ослабления доллара 

Йеллен, отметил Васильев, — «сторонница слабого доллара». По её мнению, чем больше дензнаков в обращении, тем лучше для американской экономики. Эксперт добавил, что спорная позиция политика ранее стала причиной для смещения её с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС).

«Учитывая возраст и взгляды Джанет Йеллен, я предвижу, что будет проводиться политика девальвации доллара», — отметил Васильев.

Позицию Йеллен, добавил он, поддерживает вся команда американских властей. Быстро или медленно будет снижаться курс доллара, пока не известно, отметил эксперт. По его словам, в настоящее время новая администрация США «входит в курс дела».

«Как они будут реализовывать эту базовую установку… ну, как говорится, поживем — увидим», — резюмировал экономист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Валентина Катасонова заявила, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По ее словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег. Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверена доктор экономических наук.