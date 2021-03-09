Курс доллара: рублю пообещали позитив к 19 марта 

Специалист по инвестициям Руслан Пичугин считает, что к 19 марта курс доллара упадет до 72,2 рубля. Как пишет «Российская газета», для этого цены на нефть должны остаться на нынешнем уровне.

Эксперт отметил, что сейчас рубль отстает от нефти из-за угрозы новых санкций, которые планируют ввести США и Великобритания и которые могут коснуться российских олигархов (или даже российского госдолга).

По мнению Пичугина, вероятность таких «адских санкций» невелика: в США о них говорят с 2018 года, но реальных действий до сих пор не предпринимали. Эксперт считает, что западные политики обсудят их в очередной раз после того, как договорятся о мерах поддержки для собственных экономик.

Пичугин отметил, что уже на этой неделе российская валюта сможет приблизиться к отметке в 73,37 рубля за доллар, а к 19 марта укрепиться до 72,72 рубля. Инвестор добавил, что на 19 марта назначено очередное заседание Центробанка , где могут объявить о повышении ключевой ставки.