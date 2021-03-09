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Курс доллара: рублю пообещали позитив к 19 марта 

Елена Прошина 5 часов назад
Курс доллара: рублю пообещали позитив к 19 марта
Фото: ТАСС
Специалист по инвестициям Руслан Пичугин считает, что к 19 марта курс доллара упадет до 72,2 рубля. Как пишет «Российская газета», для этого цены на нефть должны остаться на нынешнем уровне.
Эксперт отметил, что сейчас рубль отстает от нефти из-за угрозы новых санкций, которые планируют ввести США и Великобритания и которые могут коснуться российских олигархов (или даже российского госдолга).
По мнению Пичугина, вероятность таких «адских санкций» невелика: в США о них говорят с 2018 года, но реальных действий до сих пор не предпринимали. Эксперт считает, что западные политики обсудят их в очередной раз после того, как договорятся о мерах поддержки для собственных экономик.
Пичугин отметил, что уже на этой неделе российская валюта сможет приблизиться к отметке в 73,37 рубля за доллар, а к 19 марта укрепиться до 72,72 рубля. Инвестор добавил, что на 19 марта назначено очередное заседание Центробанка, где могут объявить о повышении ключевой ставки.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 5 марта, курс доллара терял 23,75 копейки и достигал 74,46 рубля. Евро подешевел на 78,75 копейки, до 88,66 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Московская биржа , Центральный банк России , "Российская газета"
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