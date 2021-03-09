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В Конгрессе США потребовали новых санкций против «Севпотока-2» 

Лера Букина 5 часов назад
Группа членов палаты представителей конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом о введении новых санкций против газопровода «Северный поток-2», пишет РБК со ссылкой на письмо, опубликованное комитетом по внешним делам.
Конгрессмены обеспокоены тем, как администрация президента США Джо Байдена осуществляет план по вводу санкций в отношении проекта.
Строительство «Северного потока-2» снова отложили
Авторы письма обращают внимание на то, что ограничений против европейских компаний, нарушающих объявленный Вашингтоном санкционный режим, администрация США пока не ввела. Решительные заявления Белого дома, которые направлены против «Северного потока-2», не подкрепляются соответствующими действиями, говорится в письме.
У конгрессменов есть опасения, что администрация откладывает введение санкций, чтобы заключить с Германией «закулисную» сделку.
В конгрессе настойчиво просят Блинкена представить новые санкции до 17 мая — на эту дату запланирован следующий доклад его ведомства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что противники «Северного потока-2» выступили против американского СПГ.
Комментарии 17
Экономика , Видео , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Конгресс США , Администрация США , РБК
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