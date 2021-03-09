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Названы возможные сроки завершения строительства «Севпотока-2» 

Лера Букина 34 минуты назад
Эксперт: «Севпоток-2» могут запустить к октябрю
Фото: РИА Новости
«Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» к отопительному сезону, то есть к октябрю, предполагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
По мнению Юшкова, на завершение трубоукладочных работ по «Северному потоку-2» потребуется 3–4 месяца.

«Думаю, сейчас (судно-трубоукладчик) «Фортуна» закончит мелководный участок на первой нитке. К этому моменту на «Академике Черском» закончатся подготовительные работы. «Фортуна» перейдет на вторую нитку мелководного участка, где продолжит укладывать трубы. «Академик Черский» встанет на достройку глубоководного участка на первой нитке», — цитирует издание эксперта.

В лучшем случае укладка первой нитки может быть завершена уже в мае. Заявление оператора проекта Nord Stream 2 о планах завершить в сентябре трубоукладочные работы может быть перестраховкой, считает Юшков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград.
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Комментарии
Экономика , Игорь Юшков , Газпром , Финансовый университет , газета "Известия"
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