Эксперт: «Севпоток-2» могут запустить к октябрю

По мнению Юшкова, на завершение трубоукладочных работ по «Северному потоку-2» потребуется 3–4 месяца.

«Думаю, сейчас (судно-трубоукладчик) «Фортуна» закончит мелководный участок на первой нитке. К этому моменту на «Академике Черском» закончатся подготовительные работы. «Фортуна» перейдет на вторую нитку мелководного участка, где продолжит укладывать трубы. «Академик Черский» встанет на достройку глубоководного участка на первой нитке», — цитирует издание эксперта.

В лучшем случае укладка первой нитки может быть завершена уже в мае. Заявление оператора проекта Nord Stream 2 о планах завершить в сентябре трубоукладочные работы может быть перестраховкой, считает Юшков.